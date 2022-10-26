Тульская студентка научилась делать косметику из грибов, жуков и личинок мух

Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Анастасия Третьякова получила от Правительства Тульской области стипендию в десять тысяч рублей за проект по переработке жуков, грибов и отходов в потребительскую продукцию. В этом ей помогли гриб вешенка и муха Чёрная львинка.

Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей

"Личинку (мухи. — Прим. Лайфа) можно сушить и использовать как добавку на корм сельскохозяйственным животным, также получить из неё белковый концентрат, который полезен в сельском хозяйстве, и жир для создания органической косметической продукции", — объяснила девушка Тульской службе новостей.







При этом продукты жизнедеятельности личинок можно использовать как органическое удобрение, богатое азотом. Процесс появления сырья прост: личинки, получившиеся после спаривания, попадают в первичный субстрат, который они едят. Половину из них после этого засушивают, а другую отбирают для дальнейшего окукливания.

Грибы. Фото © Тульская служба новостей

Ещё одно органическое удобрение девушка и её команда получают в процессе выращивания гриба вешенки. Речь идёт о мицелии.

"Скоро запустим производство посевного мицелия, который можно использовать на сельскохозяйственных базах, специализирующихся на получении плодовых тел съедобных грибов... Мицелий экспортируется из-за рубежа, своего в России мало. Так как сейчас на рынке не хватает такого продукта, мы решили взять эту задачу на себя", — объяснила Анастасия.







Другим изобретением ребят является косметика и корм из малопресса засушенных личинок Чёрной львинки. В ассортименте — скрабы, масла для тела с ароматом кофе и корм для хомяков. На данный момент команда решает вопрос с рынком сбыта продукции. В будущем она появится на прилавках частных и сетевых магазинов.