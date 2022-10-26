НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 16:21

Тульская студентка научилась делать косметику из грибов, жуков и личинок мух

<p>Фото © <a href="https://www.tsn24.ru/tulskie-studenty-nauchilis-proizvodit-kosmetiku-udobreniya-i-korm-dlya-zhivotnykh-s-pomoshchyu-gribo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тульская служба новостей</a></p>

Фото © Тульская служба новостей

Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Анастасия Третьякова получила от Правительства Тульской области стипендию в десять тысяч рублей за проект по переработке жуков, грибов и отходов в потребительскую продукцию. В этом ей помогли гриб вешенка и муха Чёрная львинка.

Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей

Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей

"Личинку (мухи. — Прим. Лайфа) можно сушить и использовать как добавку на корм сельскохозяйственным животным, также получить из неё белковый концентрат, который полезен в сельском хозяйстве, и жир для создания органической косметической продукции", объяснила девушка Тульской службе новостей.

  • Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей
    Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей
  • Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей
    Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей
  • Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей
    Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей

Муха Чёрная львинка. Фото © Тульская служба новостей

1 / 3

При этом продукты жизнедеятельности личинок можно использовать как органическое удобрение, богатое азотом. Процесс появления сырья прост: личинки, получившиеся после спаривания, попадают в первичный субстрат, который они едят. Половину из них после этого засушивают, а другую отбирают для дальнейшего окукливания.

Грибы. Фото © Тульская служба новостей

Грибы. Фото © Тульская служба новостей

Ещё одно органическое удобрение девушка и её команда получают в процессе выращивания гриба вешенки. Речь идёт о мицелии.

"Скоро запустим производство посевного мицелия, который можно использовать на сельскохозяйственных базах, специализирующихся на получении плодовых тел съедобных грибов... Мицелий экспортируется из-за рубежа, своего в России мало. Так как сейчас на рынке не хватает такого продукта, мы решили взять эту задачу на себя", объяснила Анастасия.

  • Корм для хомяков. Фото © Тульская служба новостей
    Корм для хомяков. Фото © Тульская служба новостей
  • Масло для тела. Фото © Тульская служба новостей
    Масло для тела. Фото © Тульская служба новостей
  • Скраб. Фото © Тульская служба новостей
    Скраб. Фото © Тульская служба новостей

Корм для хомяков. Фото © Тульская служба новостей

1 / 3

Другим изобретением ребят является косметика и корм из малопресса засушенных личинок Чёрной львинки. В ассортименте — скрабы, масла для тела с ароматом кофе и корм для хомяков. На данный момент команда решает вопрос с рынком сбыта продукции. В будущем она появится на прилавках частных и сетевых магазинов.

В Крыму придумали, как "одурачить" вредящих виноградникам бабочек

В Крыму придумали, как "одурачить" вредящих виноградникам бабочек

Ранее Лайф писал об изысканиях томских учёных, которые выяснили, что жуки-носороги полезнее свинины и говядины. Также они признали подобные свойства моллюсков.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров