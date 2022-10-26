Певица Жасмин призналась, что гордится введёнными против неё санкциями США
Певица Жасмин. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Певица Жасмин в беседе с "Газетой.ru" призналась, что гордится из-за введения против неё и её мужа, молдавского политика Илана Шора, санкций со стороны США.
"В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями", — отмечается в комментарии, который предоставил изданию представитель артистки.
Ранее Лайф сообщал, что власти США расширили список санкций против России, внеся в него ещё восемь человек и 12 организаций. Под рестрикции попали в том числе певица Жасмин и её муж, молдавский политик Илан Шор.