Певица Жасмин призналась, что гордится введёнными против неё санкциями США

Певица Жасмин в беседе с " Газетой.ru " призналась, что гордится из-за введения против неё и её мужа, молдавского политика Илана Шора, санкций со стороны США.

"В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями", — отмечается в комментарии, который предоставил изданию представитель артистки.

Ранее Лайф сообщал, что власти США расширили список санкций против России, внеся в него ещё восемь человек и 12 организаций. Под рестрикции попали в том числе певица Жасмин и её муж, молдавский политик Илан Шор.