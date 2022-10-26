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26 октября, 16:34

Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону у Давыдова Брода под Херсоном

ВС России отразили серию атак ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, противник пытался расширить плацдарм от населённого пункта в сторону Ищенки с помощью четырёх батальонных тактических групп.

"Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции", написал Стремоусов в своём телеграм-канале.

В итоге ВСУ потеряли большое количество личного состава, бронетехники и два танка.

ВСУ понесли тяжёлые потери на Краснолиманском направлении

ВСУ понесли тяжёлые потери на Краснолиманском направлении

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении пункта управления украинскими войсками в районе данного населённого пункта. Помимо того, российские военные поразили ещё три подобных объекта в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Шандрыголов

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