Российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону у Давыдова Брода под Херсоном
ВС России отразили серию атак ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, противник пытался расширить плацдарм от населённого пункта в сторону Ищенки с помощью четырёх батальонных тактических групп.
"Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции", — написал Стремоусов в своём телеграм-канале.
В итоге ВСУ потеряли большое количество личного состава, бронетехники и два танка.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении пункта управления украинскими войсками в районе данного населённого пункта. Помимо того, российские военные поразили ещё три подобных объекта в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
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ТАСС / Донат Сорокин