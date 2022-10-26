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26 октября, 16:43

"У нас есть чем ответить": Полковник в отставке раскрыл смысл российских ядерных учений

Военный эксперт Литовкин заявил, что РФ демонстрирует фактор сдерживания ядерными учениями

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал РИАМО о смысле российских ядерных учений, за которыми сегодня наблюдал президент Владимир Путин. По его словам, такие мероприятия планируются задолго до их начала, а сами они являются лишь фактором сдерживания потенциального агрессора.

"Есть план проведения таких учений, план составляется за год до этого... Смысл очень простой: мы показываем Западу, что у нас есть, чем ответить на его агрессию. Мы демонстрируем свой фактор сдерживания", отметил он.

При этом Литовкин подчеркнул, что политика России не предполагает каких-либо "ядерных ультиматумов", в чём её обвиняют.

Шойгу: Россия в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара

Шойгу: Россия в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара

Сегодня в России прошли учения сил стратегического сдерживания. За ходом манёвров наблюдал президент страны Владимир Путин. Их сценарий заключался в массированном ответе на аналогичный удар по территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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