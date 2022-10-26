"У нас есть чем ответить": Полковник в отставке раскрыл смысл российских ядерных учений

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал РИАМО о смысле российских ядерных учений, за которыми сегодня наблюдал президент Владимир Путин. По его словам, такие мероприятия планируются задолго до их начала, а сами они являются лишь фактором сдерживания потенциального агрессора.

"Есть план проведения таких учений, план составляется за год до этого... Смысл очень простой: мы показываем Западу, что у нас есть, чем ответить на его агрессию. Мы демонстрируем свой фактор сдерживания", — отметил он.

При этом Литовкин подчеркнул, что политика России не предполагает каких-либо "ядерных ультиматумов", в чём её обвиняют.