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26 октября, 17:37

Сийярто: Мы выступили против потолка цен на российский газ из-за угрозы снижения поставок

<p>Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Венгрия не поддержала введение ценового потолка на российский газ, так как это приведёт к сокращению поставок топлива в Европу и дальнейшему росту цен. Об этом в ходе конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены", заявил глава МИД.

Он отметил, что министры энергетики стран ЕС, встретившиеся недавно в Люксембурге, не смогли достигнуть консенсуса по данному вопросу.

"Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана", добавил Сийярто.

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Ранее Лайф писал, что в Газпроме откажутся поставлять газ в страны, поддержавшие потолок цен на газ из РФ. По словам главы госкорпорации Алексея Миллера, такая мера является серьёзным нарушением действующих контрактов.

Матвей Шандрыголов

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