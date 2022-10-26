Сийярто: Мы выступили против потолка цен на российский газ из-за угрозы снижения поставок

Венгрия не поддержала введение ценового потолка на российский газ, так как это приведёт к сокращению поставок топлива в Европу и дальнейшему росту цен. Об этом в ходе конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены", — заявил глава МИД.

Он отметил, что министры энергетики стран ЕС, встретившиеся недавно в Люксембурге, не смогли достигнуть консенсуса по данному вопросу.

"Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана", — добавил Сийярто.