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26 октября, 17:30

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

В Сети появилось видео возможного перехода Собчак границы Белоруссии и Литвы

Телеграм-канал "Три сестры" опубликовал видео, на котором, предположительно, журналистка Ксения Собчак переходит границу между Белоруссией и Литвой через КПП Видзы.

Появилось видео, предположительно, пересечения Собчак границы Белоруссии и Литвы. Видео © t.me / Три сестры

На кадрах можно увидеть, как похожая на Собчак девушка, одетая в чёрные куртку, кофту и кепку, в пешем порядке переходит через границу. После этого таможенники спрашивают у неё, куда она следует, на что девушка отвечает: "В Литву". После этого показывается, как она переходит границу в сопровождении двух сотрудников таможенной службы.

Собчак пешком перешла границу Литвы

Собчак пешком перешла границу Литвы

Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

Обложка ©

t.me / Три сестры

Артур Белкин

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