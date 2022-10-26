Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы
В Сети появилось видео возможного перехода Собчак границы Белоруссии и Литвы
Телеграм-канал "Три сестры" опубликовал видео, на котором, предположительно, журналистка Ксения Собчак переходит границу между Белоруссией и Литвой через КПП Видзы.
Появилось видео, предположительно, пересечения Собчак границы Белоруссии и Литвы. Видео © t.me / Три сестры
На кадрах можно увидеть, как похожая на Собчак девушка, одетая в чёрные куртку, кофту и кепку, в пешем порядке переходит через границу. После этого таможенники спрашивают у неё, куда она следует, на что девушка отвечает: "В Литву". После этого показывается, как она переходит границу в сопровождении двух сотрудников таможенной службы.
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
t.me / Три сестры