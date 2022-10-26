Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

На кадрах можно увидеть, как похожая на Собчак девушка, одетая в чёрные куртку, кофту и кепку, в пешем порядке переходит через границу. После этого таможенники спрашивают у неё, куда она следует, на что девушка отвечает: "В Литву". После этого показывается, как она переходит границу в сопровождении двух сотрудников таможенной службы.