Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что передал тому послание от главы РФ Владимира Путина о возможном возобновлении диалога между странами.

"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", — заявил Сисоку Эмбало на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Эмбало также заявил о готовности стать "носителем импульсов" для налаживания отношений между Москвой и Киевом.