ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 19:01
8032

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о диалоге

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/ Alexey Furman, © ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/ Alexey Furman, © ТАСС/Михаил Метцель

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что передал тому послание от главы РФ Владимира Путина о возможном возобновлении диалога между странами.

"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", заявил Сисоку Эмбало на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Эмбало также заявил о готовности стать "носителем импульсов" для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского
Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

Впрочем, не так давно президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar