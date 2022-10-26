Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина
Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина о диалоге
Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images/ Alexey Furman, © ТАСС/Михаил Метцель
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что передал тому послание от главы РФ Владимира Путина о возможном возобновлении диалога между странами.
"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", — заявил Сисоку Эмбало на совместной пресс-конференции с Зеленским.
Эмбало также заявил о готовности стать "носителем импульсов" для налаживания отношений между Москвой и Киевом.
Впрочем, не так давно президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.