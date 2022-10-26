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26 октября, 18:16

Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

Посол РФ Келин видит возможности для переговоров с Украиной, несмотря на указ Зеленского

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта возможны, даже несмотря на то, что лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий диалог с РФ. Об этом в интервью CNN заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"В настоящий момент президент Зеленский сделал переговоры невозможными по закону. Это его решение — никаких переговоров. Мы же говорим, что переговоры возможны, и мы будем готовы в любое время искать верное [средство] разрешения кризиса", — подчеркнул дипломат.

По его убеждению, конфликт должен быть завершён, в противном случае это станет "катастрофой для места, которое сейчас называется Украиной".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.

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Артур Белкин

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