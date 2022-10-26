Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта возможны, даже несмотря на то, что лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий диалог с РФ. Об этом в интервью CNN заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"В настоящий момент президент Зеленский сделал переговоры невозможными по закону. Это его решение — никаких переговоров. Мы же говорим, что переговоры возможны, и мы будем готовы в любое время искать верное [средство] разрешения кризиса", — подчеркнул дипломат.

По его убеждению, конфликт должен быть завершён, в противном случае это станет "катастрофой для места, которое сейчас называется Украиной".