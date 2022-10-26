США обвинили в развязывании третьей мировой войны

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали пост госсекретаря США Энтони Блинкена о его встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время разговора американский министр, в частности, затронул "незаконную и неспровоцированную" спецоперацию России против Украины, что и вызвало народный гнев.

"Да, "неспровоцированные", конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны на грани третьей мировой войны. Что вы собираетесь с этим делать?" — написал Michael Viscusi. Другие два комментатора напомнили ему о войнах на Ближнем Востоке и расширении НАТО на Восток.

"А как насчёт вашей незаконной войны в Ираке, Афганистане, Сирии? До сих пор воруете нефть из Сирии. Единственная опасность в этом мире — США", — напомнил Brian Moore.

"Расширение НАТО на Восток — главная причина конфликта между Россией и Украиной", — ответил Блинкену Izad Fotovat.

Ещё один пользователь отметил, что именно действия США ведут к разрушениям.