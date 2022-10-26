Парламент Сербии утвердил новый кабмин во главе с премьером Брнабич

На заседании Народной скупщины (250-местного Парламента) Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

"Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовало 25 депутатов. За проголосовало 157 депутатов, что составляет большинство, Парламент утвердил правительство, поздравляю", — объявил спикер Парламента Владимир Орлич.

Новые члены кабинета министров уже принесли присягу. Во главе Правительства Сербии осталась действующий премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов страны Синиша Мали.