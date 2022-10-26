Депутат Госдумы Башанкаев отправился добровольцем в зону СВО

Депутат Государственной думы, врач-хирург Бадма Башанкаев добровольно уехал в зону проведения СВО для оказания медицинской помощи бойцам. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Бадма Башанкаев отправляется в зону проведения СВО. Видео © Telegram / Бату Хасиков

"Сегодня он, как настоящий мужчина, патриот и медик, принял решение добровольно мобилизоваться в ряды Российской армии, чтобы оказывать медицинскую помощь нашим военнослужащим... Ценю и уважаю поступок земляка. Думаю, моё мнение разделят и жители Калмыкии", — написал Хасиков о поступке парламентария.

Глава Калмыкии отметил, что Башанкаев с самого начала СВО помогает людям на освобождённых территориях не только как медик, но и как депутат.