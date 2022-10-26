В украинском плену, предположительно, находится гражданин Германии, защищавший Донбасс. Об этом рассказал депутат немецкого Бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. Он призвал власти ФРГ найти способ освободить его.

"Гражданин Германии Александр Ф., предположительно, находится в украинском плену", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как он указал, пленный "родился на Украине и приехал в Германию как поздний репатриант", защищал Донбасс с 2015 года. По словам Шмидта, 17 октября его мать получила через родственника видеозапись, на которой её сын был ранен и, возможно, подвергался насилию в украинском плену. Это подозрение вызывают гематомы на его лице, подчеркнул депутат, добавив, что уже обратился по поводу данной ситуации в МИД Германии.

"И призываю федеральное правительство сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить господину Ф. получение лекарств, в которых он срочно нуждается. Необходимо также найти способ вернуть его в Германию. Со своей стороны я оказываю полную поддержку семье Ф. и буду бороться за его освобождение", — подчеркнул Шмидт.

Депутат Бундестага также заметил, что не имеет значения, в какой стране гражданин Германии может находиться в плену, правительство не должно бросать своих соотечественников.