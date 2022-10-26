ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 18:46
8211

В Германии рассказали о попавшем в украинский плен немце

Депутат Бундестага Шмидт заявил о немце в украинском плену и призвал власти освободить его

В украинском плену, предположительно, находится гражданин Германии, защищавший Донбасс. Об этом рассказал депутат немецкого Бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. Он призвал власти ФРГ найти способ освободить его.

"Гражданин Германии Александр Ф., предположительно, находится в украинском плену", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Очевидец рассказал, как пленных на Украине наказывали за жалобы
Очевидец рассказал, как пленных на Украине наказывали за жалобы

Как он указал, пленный "родился на Украине и приехал в Германию как поздний репатриант", защищал Донбасс с 2015 года. По словам Шмидта, 17 октября его мать получила через родственника видеозапись, на которой её сын был ранен и, возможно, подвергался насилию в украинском плену. Это подозрение вызывают гематомы на его лице, подчеркнул депутат, добавив, что уже обратился по поводу данной ситуации в МИД Германии.

"И призываю федеральное правительство сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить господину Ф. получение лекарств, в которых он срочно нуждается. Необходимо также найти способ вернуть его в Германию. Со своей стороны я оказываю полную поддержку семье Ф. и буду бороться за его освобождение", — подчеркнул Шмидт.

Депутат Бундестага также заметил, что не имеет значения, в какой стране гражданин Германии может находиться в плену, правительство не должно бросать своих соотечественников.

Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными
Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными

Ранее освобождённый из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что российских военных, попавших в плен на Украине, местные силовики пытали током, избивали и морили голодом. По его воспоминаниям, любимым оружием украинских силовиков был молоток.

BannerImage

ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar