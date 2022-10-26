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26 октября, 18:27

"Как я вас ненавижу": Нейрохирург из Донецка вспомнил о приступе ярости у пленного бойца ВСУ под наркозом

Нейрохирург из Донецка рассказал, как ведут себя раненые бойцы ВСУ в плену

Заведующий первым нейрохирургическим отделением республиканского реабилитационного центра в Донецке Геннадий Серпин рассказал "Российской газете", что попадающие к ним раненые пленные бойцы ВСУ, в основном ведут себя тихо и молча, однако бывают исключения.

"Они ведут себя по-разному. В основном общаются достаточно ровно и спокойно, потому что понимают, в каких условиях находятся, и сдерживаются. Кстати, русский язык они все хорошо знают. Я регулярно у них бываю, но особого желания поговорить с ними по душам не возникает", — рассказал Серпин.

Он также вспомнил, как один из украинских бойцов, после того как ему сделали общий наркоз, начал кричать по-украински, как он всех тут ненавидит. В дальнейшем на перевязках он лишь молчал. Примечательно, что центр находится в одном из самых опасных районов Донецка, однако его работники уже не замечают звуков взрывов и прилётов.

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Артур Белкин
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