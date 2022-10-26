CD Projekt анонсировала выход ремейка первого "Ведьмака" на Unreal Engine 5

Польский игровой разработчик CD Projekt анонсировал выход ремейка первой игры серии "Ведьмак", выпущенной 26 октября 2007 года. Заявление было сделано в годовщину начала продаж оригинала. Дата выхода и доступные платформы не разглашаются.

Игру делают на движке Unreal Engine 5, а за разработку отвечает студия Fool’s Theory. В работе им помогают ветераны команды "Ведьмака", а творческой частью занимается CD Project RED. Кодовое название проекта заявлено как Canis Majoris.

О разработке ремейка впервые стало известно ещё 4 октября, когда также было объявлено о сиквеле Cyberpunk 2077 и новой трилогии "Ведьмака". Тогда было ещё неясно, какая именно часть будет взята для игры.