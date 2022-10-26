Вышел трейлер фильма "Чебурашка"

Опубликован трейлер полнометражного фильма "Чебурашка", посвящённого герою книг Эдуарда Успенского. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании Central Partnership. В ролике показано, как в доме у угрюмого садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш) поселяется необычное создание.

Он любит апельсины и неплохо играет в шахматы. Однако новому знакомому Геннадия Петровича грозит опасность. Богатая женщина решила во что бы то ни стало получить его в качестве игрушки для своей дочки. Стоит отметить, что Чебурашку в фильме создали при помощи живой съёмки CG-графики и технологий захвата движений. Лента выйдет в российский прокат уже 1 января 2023 года.