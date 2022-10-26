"Чистый криминал": В Госдуме обвинили Собчак в "информационном рэкете"

Деятельность журналистки Ксении Собчак и её телеграм-канала можно охарактеризовать как информационный рэкет, ведь она сама и её сотрудники регулярно вымогали деньги у известных людей, взамен обещая не публиковать о них ту или иную информацию. Об этом Ura.ru заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

"У нас очень много проходит подобных процессов начиная с конца 90-х. Я знаю многих журналистов, которые "сели" по известной статье, связанной с вымогательством и пресловутыми "блоками на негатив". Сайт "Компромат.ру" этим занимался, потом это стало чуть ли не профессией. И телеграм-канальщики это делают, и другие крупные блогеры. По сути, это информационный рэкет. Журналисты, которые выросли в 90-е годы, как Ксения Собчак, продолжают им заниматься. На кого-то наезжают, на крупных олигархов, политиков, начинают их информационно трепать", — заявил Матвейчев.

Для того чтобы доказать вину блогеров, заметил Матвейчев, начинают прослушиваться их телефоны, однако происходит это только лишь после поступления соответствующего заявления. По мнению депутата, Собчак, понимая происходящее, и уехала за границу.