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26 октября, 18:43

"Чистый криминал": В Госдуме обвинили Собчак в "информационном рэкете"

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что Собчак занималась информационным рэкетом

Деятельность журналистки Ксении Собчак и её телеграм-канала можно охарактеризовать как информационный рэкет, ведь она сама и её сотрудники регулярно вымогали деньги у известных людей, взамен обещая не публиковать о них ту или иную информацию. Об этом Ura.ru заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

"У нас очень много проходит подобных процессов начиная с конца 90-х. Я знаю многих журналистов, которые "сели" по известной статье, связанной с вымогательством и пресловутыми "блоками на негатив". Сайт "Компромат.ру" этим занимался, потом это стало чуть ли не профессией. И телеграм-канальщики это делают, и другие крупные блогеры. По сути, это информационный рэкет. Журналисты, которые выросли в 90-е годы, как Ксения Собчак, продолжают им заниматься. На кого-то наезжают, на крупных олигархов, политиков, начинают их информационно трепать", — заявил Матвейчев.

Для того чтобы доказать вину блогеров, заметил Матвейчев, начинают прослушиваться их телефоны, однако происходит это только лишь после поступления соответствующего заявления. По мнению депутата, Собчак, понимая происходящее, и уехала за границу.

"Это чистый криминал, чистая девяностовщина, чистый информационный рэкет, не надо сюда приплетать политику и давление на СМИ", — заключил он.

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. В итоге Суханова арестовали до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Артур Белкин

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