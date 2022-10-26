Посол РФ назвал большой ошибкой надежды на "победу" ВСУ
Посол Келин назвал большой ошибкой надежды на "победу Украины" в конфликте с Россией
Надежды на то, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, являются просчётом и большой ошибкой, сообщил в интервью CNN посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчёт. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство, но она живёт за счёт западной помощи, денег и оружия", — заявил Келин.
Он также заметил, что сейчас большое беспокойство вызывает то, какой будет Украина после ближайшей зимы, ведь жителям страны пообещали, что она станет самой трудной в истории.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency