Надежды на то, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, являются просчётом и большой ошибкой, сообщил в интервью CNN посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчёт. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство, но она живёт за счёт западной помощи, денег и оружия", — заявил Келин.