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Опубликовано 26 октября 2022, 18:54

Посол РФ назвал большой ошибкой надежды на "победу" ВСУ

Посол Келин назвал большой ошибкой надежды на "победу Украины" в конфликте с Россией

Надежды на то, что Украина сможет победить в конфликте с Россией, являются просчётом и большой ошибкой, сообщил в интервью CNN посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчёт. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина это практически провалившееся государство, но она живёт за счёт западной помощи, денег и оружия", — заявил Келин.

Он также заметил, что сейчас большое беспокойство вызывает то, какой будет Украина после ближайшей зимы, ведь жителям страны пообещали, что она станет самой трудной в истории.

Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского
Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Артур Белкин
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