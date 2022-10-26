"Иранская Джоли" вышла из тюрьмы и показала своё настоящее лицо без фотошопа

Иранская девушка Сахар Табар, наиболее известная по внешности "зомбированной" Анджелины Джоли, вышла из тюрьмы и показала миру свою реальную внешность. Оказалось, что её образ был целиком и полностью сконструирован через фотошоп и подобные ему программы.

"Всё, что вы видели в "Инстаграме", — это компьютерные эффекты, которые я использовала для создания подобной картинки", — рассказала девушка в интервью Rokna News.