"Иранская Джоли" вышла из тюрьмы и показала своё настоящее лицо без фотошопа
Сахар Табар. Фото © Ladible
Иранская девушка Сахар Табар, наиболее известная по внешности "зомбированной" Анджелины Джоли, вышла из тюрьмы и показала миру свою реальную внешность. Оказалось, что её образ был целиком и полностью сконструирован через фотошоп и подобные ему программы.
"Всё, что вы видели в "Инстаграме", — это компьютерные эффекты, которые я использовала для создания подобной картинки", — рассказала девушка в интервью Rokna News.
В 2019 году Фатиму Хишванд, более известную под именем Сахар Табар, арестовали по подозрению в богохульстве. Она была приговорена к 10 годам, но вышла раньше срока — через 14 месяцев.