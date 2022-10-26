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26 октября, 18:49

"Иранская Джоли" вышла из тюрьмы и показала своё настоящее лицо без фотошопа

<p>Сахар Табар. Фото © <a href="https://www.ladbible.com/news/sahar-tabar-instagram-prison-release-20221025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ladible</a></p>

Сахар Табар. Фото © Ladible

Иранская девушка Сахар Табар, наиболее известная по внешности "зомбированной" Анджелины Джоли, вышла из тюрьмы и показала миру свою реальную внешность. Оказалось, что её образ был целиком и полностью сконструирован через фотошоп и подобные ему программы.

"Всё, что вы видели в "Инстаграме", — это компьютерные эффекты, которые я использовала для создания подобной картинки", — рассказала девушка в интервью Rokna News.

"Иранская Джоли" дала интервью в тюрьме, раскрыв, как соцсети разрушили её жизнь

"Иранская Джоли" дала интервью в тюрьме, раскрыв, как соцсети разрушили её жизнь

В 2019 году Фатиму Хишванд, более известную под именем Сахар Табар, арестовали по подозрению в богохульстве. Она была приговорена к 10 годам, но вышла раньше срока — через 14 месяцев.

Матвей Шандрыголов

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