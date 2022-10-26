В США рассказали, в чём Маск оказался прав по поводу Украины
Бывший американский сенатор поддержал план Маска по урегулированию кризиса на Украине
Переговоры — это ключевой способ урегулирования украинского кризиса, как это и было предложено американским предпринимателем Илоном Маском. Такое заявление в речи для немецкого аналитического центра "Институт Шиллера" сделал экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.
"Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине", — сказал политик.
Отдельно бывший сенатор оценил роль ООН в плане Маска: народ, по его словам, имел право на референдум, чтобы решить, хочет ли он войти в состав России или остаться на Украине.
Блэк напомнил, что Москва была готова на проведение референдума под эгидой ООН, однако Киев наотрез "отказался поднимать вопрос о праве народа на самоопределение", не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории.
Ранее Илон Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине: миллиардер считает, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Ещё основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.
Getty Images / The Met Museum / Vogue