В США рассказали, в чём Маск оказался прав по поводу Украины

Переговоры — это ключевой способ урегулирования украинского кризиса, как это и было предложено американским предпринимателем Илоном Маском. Такое заявление в речи для немецкого аналитического центра "Институт Шиллера" сделал экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине", — сказал политик.

Отдельно бывший сенатор оценил роль ООН в плане Маска: народ, по его словам, имел право на референдум, чтобы решить, хочет ли он войти в состав России или остаться на Украине.