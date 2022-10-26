Тело передали Киеву: В бою на Украине погиб американец
Госдеп: Украине передали тело убитого в бою американца, позже его отправят на родину
Украина получила останки американского гражданина, который погиб в ходе боевых действий, вскоре Киев передаст США тело погибшего. Об этом сообщили в Госдепе Соединённых Штатов.
"США выражают соболезнования семье американского гражданина, убитого в ходе боёв на Украине. Его останки были идентифицированы и переданы на хранение Украине. Скоро они будут возвращены семье", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе также заявили, что Вашингтон признателен Киеву за то, что он включил возвращение останков американца в переговоры с Россией. При этом ведомство не привело подробностей о гибели гражданина США. По некоторым данным, погибшим является ветеран армии США Джошуа Джонс, который участвовал в сражениях на стороне Киева и погиб в бою. 24-летний американец скончался ещё в августе.
Кроме того, Госдеп вновь призвал граждан США покинуть Украину. Как уточнили в ведомстве, американским гражданам, "направляющимся на Украину, в том числе для участия в боях, грозят серьёзные риски и Соединённые Штаты не могут гарантировать их безопасность".
Ранее Лайф писал, что на Украине убит ещё один американский наёмник. Как сообщалось, Дейн Птица Партридж прибыл из США 27 апреля. 3 октября иностранный наёмник скончался.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth