ФСО сообщила о плановых учениях с техникой около здания Совета Федерации

Глава отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов сообщил, что техника, которая в среду вечером, 26 октября, находится у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений.

Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых говорится о спецтехнике в центре столицы.

"Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", — цитирует Симонова РИА "Новости".

Факт того, что у комплекса зданий верхней палаты российского парламента проводятся плановые учения, подтвердили также и в Telegram-канале Совета Федерации.