ФСО сообщила о плановых учениях с техникой около здания Совета Федерации
Глава отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов сообщил, что техника, которая в среду вечером, 26 октября, находится у здания Совета Федерации в Москве, используется в рамках плановых учений.
Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых говорится о спецтехнике в центре столицы.
"Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах", — цитирует Симонова РИА "Новости".
Факт того, что у комплекса зданий верхней палаты российского парламента проводятся плановые учения, подтвердили также и в Telegram-канале Совета Федерации.
Ранее, напомним, в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщали, что в Москве с 25 по 27 октября состоятся плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны. По информации ведомства, планируется отработать практические вопросы служебной деятельности, связанные в том числе с пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей.
ТАСС / Станислав Красильников