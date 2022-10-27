Россиянка рассказала о нападении украинцев на её семью во Франции
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на её семью напала группа украинцев
Во французском курортном городке Довиль группа украинцев напала на семью россиян. Местная полиция на месте отказала в задержании основного дебошира. Об инциденте рассказала проживающая во Франции россиянка Анастасия.
"Сама я из Крыма, живу 13 лет во Франции. У меня есть и французское, и российское, и украинское гражданство. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорта. Живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — уточнила она в беседе с РИА "Новости".
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Они с семьёй решили пообедать на знаменитом рыбном рынке в Довиле. Девушка отметила, что за столиком рядом заседала компания из восьми человек — четверо мужчин и четыре женщины, лет 40–45. Компания была пьяна, при этом люди говорили по-русски. Девушки из компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако та, распознав украинский акцент, решила не отвечать.
Шумная компания продолжала громко разговаривать и петь, а затем включила музыку. На просьбы окружающих сделать её тише реакции не было. Анастасия в итоге решила сама подойти к ним и попросить убавить звуки. Люди в компании начали агрессивно на это отвечать.
Отец Анастасии решил вступиться за дочь — он подошёл поговорить с шумными соседями. В этот момент один мужчина из этой группы резко встал и начал кидаться на отца девушки. Анастасия попросила родственника не связываться с выпившими, после чего он вернулся за столик.
"А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошёл сзади, взял его за шею и ударил локтём в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно её вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чём, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — рассказала собеседница агентства.
Между тем задерживать драчуна, ударившего отца Анастасии, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет. Вернувшись в Париж, семья подала заявление в полицию и сейчас ждёт заведения уголовных дел.
Ранее Лайф писал, что украинские дипломаты обратились в полицию Черногории из-за наличия в Подгорице заведения с названием "Руски бар", где есть портрет президента РФ Владимира Путина и российский флаг.
ТАСС / IMAGO / Vincent Isore