Россиянка рассказала о нападении украинцев на её семью во Франции

Во французском курортном городке Довиль группа украинцев напала на семью россиян. Местная полиция на месте отказала в задержании основного дебошира. Об инциденте рассказала проживающая во Франции россиянка Анастасия.

"Сама я из Крыма, живу 13 лет во Франции. У меня есть и французское, и российское, и украинское гражданство. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорта. Живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — уточнила она в беседе с РИА "Новости".

Они с семьёй решили пообедать на знаменитом рыбном рынке в Довиле. Девушка отметила, что за столиком рядом заседала компания из восьми человек — четверо мужчин и четыре женщины, лет 40–45. Компания была пьяна, при этом люди говорили по-русски. Девушки из компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако та, распознав украинский акцент, решила не отвечать.

Шумная компания продолжала громко разговаривать и петь, а затем включила музыку. На просьбы окружающих сделать её тише реакции не было. Анастасия в итоге решила сама подойти к ним и попросить убавить звуки. Люди в компании начали агрессивно на это отвечать.

Отец Анастасии решил вступиться за дочь — он подошёл поговорить с шумными соседями. В этот момент один мужчина из этой группы резко встал и начал кидаться на отца девушки. Анастасия попросила родственника не связываться с выпившими, после чего он вернулся за столик.

"А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошёл сзади, взял его за шею и ударил локтём в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно её вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чём, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — рассказала собеседница агентства.

Между тем задерживать драчуна, ударившего отца Анастасии, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет. Вернувшись в Париж, семья подала заявление в полицию и сейчас ждёт заведения уголовных дел.