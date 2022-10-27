Массированный удар по Киеву: Бывший военнопленный рассказал, как это было

Массированный удар по Украине, осуществлённый Россией после диверсии на Крымском мосту, вызвал отключение электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин, заметив, что надзиратели в этот момент укрывались в подвале.

"Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилётов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное. Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", — сообщил военный агентству РИА "Новости".

Шалыгин привёл также подробности содержания военнопленных в камере. В ней, по его словам, отсутствовал туалет — несколько канистр стояли в углу, их выносили во время похода в столовую.

"Надзиратели пришли: выносите канистры. А дальше, говорит, воды нет, вы остались без воды, терпите, как можете", — вспомнил Шалыгин.