Есть веская причина: В США рассказали, когда Вашингтон потеряет интерес к Киеву

Беспокойство о судьбе Украины в Соединённых Штатах отойдёт на второй план к 2024 году, это будет связано с президентскими выборами. Такое предположение высказал обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

В своей статье он отмечает, что США входят в рецессию — и экономисты практически единодушны в том, что страна уже в 2023 году не избежит этой участи. По мнению Люса, такая ситуация создаст острую угрозу шансам Джо Байдена или другого кандидата-демократа победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году.

"Республиканцы в Конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдёт на второй план по сравнению с будущим Америки", — пишет обозреватель.

Таким образом, полагает он, по мере приближения 2024 года интересы Вашингтона и Киева начнут расходиться. Тем более, добавил Люс, в США из-за финансовой помощи Украине растёт инфляция.

Уже сейчас, по мнению обозревателя, "пик западного единства" достигнут, а США между тем сталкиваются с "экзистенциальной проверкой демократии на прочность".