НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 03:54

Есть веская причина: В США рассказали, когда Вашингтон потеряет интерес к Киеву

FT: Интересы Киева и Вашингтона разойдутся к 2024 году из-за выборов президента США

Беспокойство о судьбе Украины в Соединённых Штатах отойдёт на второй план к 2024 году, это будет связано с президентскими выборами. Такое предположение высказал обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

В своей статье он отмечает, что США входят в рецессию — и экономисты практически единодушны в том, что страна уже в 2023 году не избежит этой участи. По мнению Люса, такая ситуация создаст острую угрозу шансам Джо Байдена или другого кандидата-демократа победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году.

"Республиканцы в Конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдёт на второй план по сравнению с будущим Америки", — пишет обозреватель.

Таким образом, полагает он, по мере приближения 2024 года интересы Вашингтона и Киева начнут расходиться. Тем более, добавил Люс, в США из-за финансовой помощи Украине растёт инфляция.

"Сигнал для Путина": После письма Байдену о переговорах с Россией Киев забил тревогу

"Сигнал для Путина": После письма Байдену о переговорах с Россией Киев забил тревогу

Уже сейчас, по мнению обозревателя, "пик западного единства" достигнут, а США между тем сталкиваются с "экзистенциальной проверкой демократии на прочность".

Ранее, напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что намерение республиканцев ограничить помощь Украине в случае победы на выборах в Палату представителей США беспокоит Киев.

Обложка ©

Flickr

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров