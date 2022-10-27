НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 03:18

Врач объяснил, почему тренировка с похмелья — очень плохая идея

Психиатр-нарколог Казанцев: Посещать спортзал с похмелья ни в коем случае нельзя

С похмелья людям ни коем случае нельзя ходить в спортзал, такое предупреждение в беседе с Лайфом вынес врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев. Он отметил, что после употребления алкоголя организм истощён, вымыт калий, магний, натрий, кальций, а сердце работает за счёт калиево-натриевого насоса. В связи с этим могут быть различные проблемы с сердцем.

"У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма. Потому что те, кто пьёт, никто не закусывает курагой, изюмом, аспаркамом и так далее", — уточнил специалист.

Эксперт Лайфа развенчала пять "страшилок" о последствиях фитнес-тренировок для организма

Эксперт Лайфа развенчала пять "страшилок" о последствиях фитнес-тренировок для организма

Кроме того, после употребления алкогольных напитков идёт обезвоживание, то есть происходит сгущение крови. И когда человек даёт физическую нагрузку, у него кровоток усиливается, что может повлиять на работу сердца и привести к его внезапной остановке.

"Довольно часто идут в спортзал, но идут не на сами нагрузки, а идут в сауну, баню и довольно много смертельных исходов от жара, резкого перепада холодной воды и так далее", — рассказал Казанцев.

Спорт против болей и истерик: Гинеколог развенчал главный миф о вреде тренировок во время месячных

Спорт против болей и истерик: Гинеколог развенчал главный миф о вреде тренировок во время месячных

Как утверждает врач, с похмелья необходима лёгкая физическая нагрузка. Вполне уместна будет прогулка на свежем воздухе. Никакой необходимости ускоряться, бегать, приседать, отжиматься нет — наоборот, это может только навредить. Не помешает и контрастный душ, если нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Не стоит забывать о поливитаминах, сорбентах и обильном питье. Также важно хорошо выспаться, порекомендовал специалист.

Ранее эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России Руслан Панов посоветовал мужчинам заняться пилатесом и йогой для повышения потенции. По словам специалиста, мужская потенция зависит от транспортировки кислорода по организму, а также контроля напряжения и расслабления мышц таза.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров