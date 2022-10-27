Врач объяснил, почему тренировка с похмелья — очень плохая идея

С похмелья людям ни коем случае нельзя ходить в спортзал, такое предупреждение в беседе с Лайфом вынес врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев. Он отметил, что после употребления алкоголя организм истощён, вымыт калий, магний, натрий, кальций, а сердце работает за счёт калиево-натриевого насоса. В связи с этим могут быть различные проблемы с сердцем.

"У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма. Потому что те, кто пьёт, никто не закусывает курагой, изюмом, аспаркамом и так далее", — уточнил специалист.

Кроме того, после употребления алкогольных напитков идёт обезвоживание, то есть происходит сгущение крови. И когда человек даёт физическую нагрузку, у него кровоток усиливается, что может повлиять на работу сердца и привести к его внезапной остановке.

"Довольно часто идут в спортзал, но идут не на сами нагрузки, а идут в сауну, баню и довольно много смертельных исходов от жара, резкого перепада холодной воды и так далее", — рассказал Казанцев.

Как утверждает врач, с похмелья необходима лёгкая физическая нагрузка. Вполне уместна будет прогулка на свежем воздухе. Никакой необходимости ускоряться, бегать, приседать, отжиматься нет — наоборот, это может только навредить. Не помешает и контрастный душ, если нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Не стоит забывать о поливитаминах, сорбентах и обильном питье. Также важно хорошо выспаться, порекомендовал специалист.