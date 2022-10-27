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27 октября, 02:37

Есть два способа: Любопытным пользователям Telegram подсказали, как прочитать удалённое сообщение

Кибераналитик Новиков: Режим офлайн позволит прочитать удалённое из Telegram сообщение

Мессенджер Telegram позволяет пользователям удалять сообщения и у себя, и у собеседника, но в некоторых случаях удалённое сообщение всё равно можно прочитать. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития "Группы Т1" Александр Новиков.

Как отметил эксперт, это, например, можно сделать с помощью перевода устройства в режим офлайн до момента синхронизации чатов или переслав сообщение себе в "Сохранённые".

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"Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удалённые. Однако использование подобных решений связано с рисками", предупредил Новиков в беседе с агентством "Прайм".

Главная опасность, по словам аналитика, заключается в доступе к персональным данным.

Ранее директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов предостерёг от вирусов в модах для мессенджера WhatsApp. Зачастую мишенью злоумышленников становятся самые любимые сервисы граждан, в частности мессенджеры.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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