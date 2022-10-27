В США считают, что у Москвы нет настроя на переговоры по Украине

Власти США продолжают считать, что Россия не намерена начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кёрби.

"[Президент РФ Владимир] Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время", — заявил чиновник в процессе общения с журналистами.

Представитель Белого дома заверил, что Вашингтон будет и дальше оказывать поддержку Киеву для возможности обеспечить украинским властям выгодные условия на переговорах с РФ в будущем.