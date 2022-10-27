В США считают, что у Москвы нет настроя на переговоры по Украине
Белый дом: Россия не начнёт мирные переговоры по Украине в ближайшее время
Власти США продолжают считать, что Россия не намерена начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кёрби.
"[Президент РФ Владимир] Путин не имеет желания садиться за стол переговоров в ближайшее время", — заявил чиновник в процессе общения с журналистами.
Представитель Белого дома заверил, что Вашингтон будет и дальше оказывать поддержку Киеву для возможности обеспечить украинским властям выгодные условия на переговорах с РФ в будущем.
Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.
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