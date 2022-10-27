Юрист объяснил, какие купюры ни за что не обменяют в банке

Если имеющаяся у вас купюра повреждена или испорчена, есть несколько случаев, в которых банк обязан обменять её на новую. Однако существуют ситуации, когда финорганизации могут в обмене купюры отказать, предупредил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

В разговоре с агентством "Прайм" он объяснил, что если купюра, которую принесли для обмена, повреждена, например пострадала при стирке, обгорела, от неё оторван кусок, то банк выдаст новую взамен испорченной. Обязательным условием для обмена является сохранение как минимум 55% площади купюры. Когда на глаз площадь определить сложно, банк возьмёт деньги на экспертизу. Это бесплатная процедура, она занимает до нескольких дней, уточнил эксперт. Если окажется, что отсутствующая часть больше 55%, купюру вернут владельцу без обмена.

Обмен возможен и в том случае, если купюра была разорвана пополам и склеена, а также при наличии пятен, например от краски или кофе. Как пояснил Гусятников, купюру с пятнами или надписями могут принять и в магазине, если у неё видны серийный номер и другие опознавательные знаки. Однако банк однозначно не примет деньги, долго находившиеся в воде или сыром и влажном месте, поскольку в таком случае происходит расслоение купюр, предупредил специалист.