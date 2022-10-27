"Была бы очень неприятна": Названа главная потеря США при победе России на Украине

США после победы России в спецоперации на Украине могут потерять контроль над Европой. Такой прогноз сделал для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.

"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — пишет она.

Галактерос вместе с тем выразила сомнения в возможности поражения Москвы в военном отношении. А вот страны Евросоюза допустили ошибку, понадеявшись на победу в "гонке вооружений", подчеркнула она. Так, слабость Европы в украинском конфликте выражается в неспособности понять тот факт, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.

Галактерос добавила, что Европа в украинском кризисе превратилась в экономическую мишень и "даже не хочет себя защитить".