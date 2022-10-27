Лёд между ними: Шольц и Макрон из-за испортившихся отношений перестали вместе бывать на публике

Отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем "ледяными" — причём, настолько, что политики не осмеливаются провести даже совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Таким наблюдением делится газета Politico.

Накануне Шольц прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Их совместную пресс-конференцию по итогам встречи отменили по причине нехватки времени у немецкого канцлера, который после Парижа спешил в Афины.

"Французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо. Отсутствие совместного выступления в прессе говорит о другом. Отношения между Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой", — утверждает издание.

Как пишет газета, правительство Франции было раздражено известием о том, что Шольц планирует на следующей неделе посетить без Макрона Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В Париже считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц посетили Поднебесную вместе, и желательно чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая.

Кроме того, по данным СМИ, лидер Франции и канцлер ФРГ в последние недели спорили, как справиться с энергетическим кризисом, как преодолеть "бессилие Европы" в области обороны и как лучше всего вести себя с Китаем.