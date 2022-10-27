"Отвязать незамедлительно": Пользователям раскрыли опасность старых мобильных номеров

Операторы сотовой связи имеют в распоряжении ограниченное количество телефонных номеров, поэтому есть вероятность получить чей-то старый номер. Это может привести к негативным последствиям как для новых пользователей номера, так и для предыдущих. Такое предупреждение озвучил генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

"Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на "карантине", срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов", — пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Даже по прошествии полугода новому владельцу могут позвонить контакты прошлого хозяина номера. Раевский советует не пугаться этого, а постараться объяснить, что номер уже принадлежит новому абоненту. Но если звонки продолжают поступать, лучше обратиться к сотовому оператору для смены номера.

По словам эксперта, серьёзную опасность несут привязки старого номера к аккаунтам в соцсетях и в приложениях. Эксперт предупреждает, что в таких случаях новый владелец может получить доступ к банковским сервисам. Таким образом, при смене номера телефона желательно незамедлительно отвязать его от всех аккаунтов в Сети и удалить из всех приложений.