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26 октября, 23:52

"Отвязать незамедлительно": Пользователям раскрыли опасность старых мобильных номеров

Эксперт Раевский посоветовал отвязать старые мобильные номера от всех соцсетей и других аккаунтов

Операторы сотовой связи имеют в распоряжении ограниченное количество телефонных номеров, поэтому есть вероятность получить чей-то старый номер. Это может привести к негативным последствиям как для новых пользователей номера, так и для предыдущих. Такое предупреждение озвучил генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

"Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на "карантине", срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов", — пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Названа ситуация, при которой номер телефона будет лучше сменить

Названа ситуация, при которой номер телефона будет лучше сменить

Даже по прошествии полугода новому владельцу могут позвонить контакты прошлого хозяина номера. Раевский советует не пугаться этого, а постараться объяснить, что номер уже принадлежит новому абоненту. Но если звонки продолжают поступать, лучше обратиться к сотовому оператору для смены номера.

По словам эксперта, серьёзную опасность несут привязки старого номера к аккаунтам в соцсетях и в приложениях. Эксперт предупреждает, что в таких случаях новый владелец может получить доступ к банковским сервисам. Таким образом, при смене номера телефона желательно незамедлительно отвязать его от всех аккаунтов в Сети и удалить из всех приложений.

Эксперт объяснил, кто может найти человека по номеру телефона

Эксперт объяснил, кто может найти человека по номеру телефона

Ранее Лайф сообщал, что мошенники, пользуясь утечкой данных, могут звонить со знакомых номеров. Они специально подменяют номер, чтобы дозвониться до предполагаемой жертвы ещё раз.

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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Юлия Коновалова

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