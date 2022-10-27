Российские артиллеристы разбили танковый взвод ВСУ
Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод украинских войск в Донбассе
Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод украинских войск на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил российский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине в расчёте БМ-21 "Град".
"Из последних целей по танкам мы отрабатывали [по танковому взводу три машины], сказали нам, удачно всё, — приводит слова военного РИА "Новости".
Военный сообщил, что основными целями для расчёта являются живая сила противника, военная техника, укрепрайоны. Особый интерес представляет иностранное вооружение, имеющееся у ВСУ, добавил боец.
"Зацепили "три топора" (американская гаубица М777. — Прим. Лайфа), зацепили неплохо", — рассказал артиллерист.
Ранее командир гаубичной артиллерийской батареи из группировки Вооружённых сил РФ "О" ("Отважные") рассказал, что чаще всего украинские вооружённые силы используют для контрбатарейной борьбы американские гаубицы М777. Российские артиллеристы для подавления этих орудий наносят удары из дальнобойных гаубиц "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ