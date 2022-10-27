Российские артиллеристы разбили танковый взвод ВСУ

Артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод украинских войск на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщил российский военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине в расчёте БМ-21 "Град".

"Из последних целей по танкам мы отрабатывали [по танковому взводу три машины], сказали нам, удачно всё, — приводит слова военного РИА "Новости".

Военный сообщил, что основными целями для расчёта являются живая сила противника, военная техника, укрепрайоны. Особый интерес представляет иностранное вооружение, имеющееся у ВСУ, добавил боец.

"Зацепили "три топора" (американская гаубица М777. — Прим. Лайфа), зацепили неплохо", — рассказал артиллерист.