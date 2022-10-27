"Теперь переносимся на Херсонское направление: там [ситуация] меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", — отметил он на ютуб-канале журналиста Марка Фейгина*.