Арестович сообщил о неприятных для Киева переменах на Херсонском направлении
Офис Зеленского признал, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону
Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, с таким признанием выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Теперь переносимся на Херсонское направление: там [ситуация] меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", — отметил он на ютуб-канале журналиста Марка Фейгина*.
Лайф ранее сообщал, что российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону у Давыдова Брода под Херсоном. По данным замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, противник пытался расширить плацдарм от населённого пункта в сторону Ищенки с помощью четырёх батальонных тактических групп.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / AP / Frank Augstein