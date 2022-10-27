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26 октября, 22:52

"Огромная сила": Арестович сообщил о неприятных для Киева переменах на Херсонском направлении

Офис Зеленского признал, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, с таким признанием выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", — отметил он на ютуб-канале журналиста Марка Фейгина*.

Лайф ранее сообщал, что российские военные отбили попытку ВСУ прорвать оборону у Давыдова Брода под Херсоном. По данным замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, противник пытался расширить плацдарм от населённого пункта в сторону Ищенки с помощью четырёх батальонных тактических групп.

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* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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