Гросси ждёт приглашения в ООН, чтобы поговорить о Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что ожидает формального приглашения принять участие в заседании Совбеза ООН 27 октября, чтобы поднять вопрос об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом глава организации рассказал в беседе с РИА "Новости".

"Пока неизвестно, поеду ли я туда, буду ли я там находиться. Мне нужно получить приглашение в Совет безопасности. Если они меня пригласят, я всегда готов представить Совету интересующую его информацию. Я уже выступал с брифингами перед Совбезом, по меньшей мере дважды за прошедший год", — поделился Гросси на полях министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая проходит в Вашингтоне.

До этого глава МАГАТЭ, выступая перед участниками форума, сообщил, что 27 октября он планирует обсудить с Совбезом ООН вопрос создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, Гросси прокомментировал анонсированные ранее планы посетить Украину на фоне появившихся данных о готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы". По его словам, он находится в постоянном контакте и с российской, и с украинской стороной.

"Я поддерживаю постоянный диалог...Именно этого ждут от беспристрастной международной организации — диалога со всеми сторонами, что необходимо для выполнения нашей миссии", — подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.