Небензя ответил на обвинения в использовании иранских БПЛА на Украине

Российский постпред при ООН Василий Небензя опроверг информацию о применении Москвой иранских беспилотников на Украине. Выступая на заседании Совбеза всемирной организации, он подчеркнул, что хотел бы "расставить точки над i" с учётом желания западных коллег "раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России.

"Мы созвали это заседание по иному вопросу. Для обсуждения вопросов выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями Совета Безопасности", — сказал Небензя.

Он заметил, что российская делегация не услышала ничего правового в аргументах за проведение расследования по беспилотникам на Украине. По словам постпреда, звучат всё те же "лукавые рассуждения об обязанности секретариата откликаться на запросы стран-членов".

"Особенно трогательно было услышать обвинения в нарушении Россией резолюции 2231 от Соединённых Штатов — главного нарушителя данной резолюции", — посетовал дипломат.