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26 октября, 22:01

Военные США испытали гиперзвуковое оружие

Reuters: Пентагон отчитался об успешных испытаниях компонентов гиперзвукового оружия

Минобороны США провело успешные испытания ряда компонентов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гиперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия", — говорится в публикации агентства.

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В рамках испытаний Пентагона проводилась также оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, усовершенствованных материалов, устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

А в России накануне, напомним, прошли учения сил стратегического сдерживания. За ходом манёвров наблюдал президент Владимир Путин. Сценарий учений заключался в массированном ответе на аналогичный удар по территории РФ.

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ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Иван Косицын

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