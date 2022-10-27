Военные США испытали гиперзвуковое оружие
Reuters: Пентагон отчитался об успешных испытаниях компонентов гиперзвукового оружия
Минобороны США провело успешные испытания ряда компонентов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Reuters.
"Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гиперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия", — говорится в публикации агентства.
В рамках испытаний Пентагона проводилась также оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, усовершенствованных материалов, устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".
А в России накануне, напомним, прошли учения сил стратегического сдерживания. За ходом манёвров наблюдал президент Владимир Путин. Сценарий учений заключался в массированном ответе на аналогичный удар по территории РФ.
ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN