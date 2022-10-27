Военные США испытали гиперзвуковое оружие

Минобороны США провело успешные испытания ряда компонентов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гиперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия", — говорится в публикации агентства.

В рамках испытаний Пентагона проводилась также оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, усовершенствованных материалов, устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".