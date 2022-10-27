Родственнице Пастернака не удалось засудить американскую писательницу

Внучатая племянница русского писателя Бориса Пастернака Анна проиграла дело о плагиате против писательницы Лары Прескотт. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает наследница писателя, семь глав романа Прескотт "Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго" являются копией некоторых частей её книги 2016 года "Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго" о любовнице её двоюродного деда Ольге Ивинской.

Судья Эдвин Джонсон тем не менее посчитал, что произведения "принципиально разные". Так, у Пастернака получилась биография, а у Прескотт — историческая фантастика. Он также отметил, что оба автора опирались на одни и те же источники.