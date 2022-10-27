Исчезают из баз данных: Украинские беженцы в Польше столкнулись с необъяснимыми странностями

Власти Польши аннулируют украинским беженцам документы, гарантирующие социальные выплаты. Об этом сообщает местная газета Wyborcza.

"Согласно закону, украинцы, убежавшие от конфликта, могут выезжать из Польши на срок не более месяца, но некоторые из них потеряли свой номер PESEL (индивидуальный личный номер) спустя уже несколько дней пребывания за границей", — сообщает издание.

Варшава разрешает украинцам покинуть Польшу на срок до месяца, не теряя при этом статуса беженца и соответствующих льгот. Однако, по информации газеты, участились случаи, когда уехавший на пару дней мигрант возвращался в страну и не находил себя в базе данных.

В июле стало известно, что Польша начала постепенно сворачивать программы помощи беженцам с Украины. Сокращая размер пособий, местные власти стремились вынудить украинцев искать работу и самим содержать себя. Несмотря на это, поток беженцев не уменьшался.