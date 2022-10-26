У беженцев с Украины украли миллион евро, с которым они приехали в Грецию

Более чем на миллион евро обокрали семью украинских беженцев в греческом городе Варкиза. Эту историю рассказал телеканал MEGA.

"Грабители были хорошо осведомлены о передвижениях украинской семьи, которая находилась в нашей стране последние несколько месяцев. Кража со взломом с гигантской добычей произошла в среду утром в Варкизе", — сообщает телеканал.

Злоумышленники проникли в дом семьи и вынесли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными. Утром, хватившись пропажи, 26-летняя представительница семьи позвонила в полицию. Родители молодой женщины на момент кражи находились за границей.

По данным телеканала, состоятельная семья украинцев переехала в Грецию из-за российской военной спецоперации. Полиция предполагает, что преступники следили за передвижениями семьи и решили действовать в момент отсутствия родителей дома.