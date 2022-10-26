НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 20:50

У беженцев с Украины украли миллион евро, с которым они приехали в Грецию

Семью украинских беженцев в Греции обокрали более чем на миллион евро

Более чем на миллион евро обокрали семью украинских беженцев в греческом городе Варкиза. Эту историю рассказал телеканал MEGA.

"Грабители были хорошо осведомлены о передвижениях украинской семьи, которая находилась в нашей стране последние несколько месяцев. Кража со взломом с гигантской добычей произошла в среду утром в Варкизе", сообщает телеканал.

Неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии

Неизвестные подожгли приют с украинскими беженцами на севере Германии

Злоумышленники проникли в дом семьи и вынесли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными. Утром, хватившись пропажи, 26-летняя представительница семьи позвонила в полицию. Родители молодой женщины на момент кражи находились за границей.

По данным телеканала, состоятельная семья украинцев переехала в Грецию из-за российской военной спецоперации. Полиция предполагает, что преступники следили за передвижениями семьи и решили действовать в момент отсутствия родителей дома.

В Латвии сожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил

В Латвии сожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил

Ранее читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о новой волне украинских беженцев, которые должны были прибыть на крупнейший морской курорт на востоке страны — Солнечный Берег. Своё мнение пользователи выразили в комментариях к соответствующей статье.

Обложка ©

ТАСС/Zuma

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров