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26 октября, 21:35

Насмотрелся "Физрука": Учитель из Канска едва не задушил шестиклассника на уроке

Под Красноярском учитель физкультуры применил силу к 13-летнему школьнику за "непослушание"

Прокуратура разбирается в инциденте, произошедшем между учителем физкультуры и учеником в школе города Канска Красноярского края. Подросток за "непослушание" получил от взрослого мужчины царапины и ушибы шеи, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 24 октября во время урока учитель применил силу к школьнику за "непослушание". После инцидента мальчик обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке.

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"Прокуратура в учреждение внесла представление с требованием отстранить педагога от педагогической деятельности, решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование)", — отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что ученик не состоит на учёте в органах системы профилактики, характеризуется удовлетворительно. Педагог работает в школе около года.

Как рассказала местным СМИ мать ребёнка, во время урока шестиклассники смеялись, и рассердившийся учитель якобы схватил её сына за шею и принялся душить. По ей словам, у подростка вырван кусок щеки.

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Ранее Лайф писал, что в Москве учительница избила третьеклассника-инвалида. Её отношения с девятилетним Ахмадом не сложились с первых дней. И как-то раз из-за проблем со здоровьем мальчика преподаватель даже не взяла его в поход со всем классом.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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