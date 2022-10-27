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26 октября, 21:53

"Фанат Бандеры": Бывший украинский посол опять вляпался в скандал

Публикация Мельника о поставке танков рассердила пользователей Twitter

Пользователей Twitter разозлил пост бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он выпрашивает танки у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Мельник полагает, что именно немецкие власти виноваты в медленных действиях украинских войск, связанных с нехваткой наступательных вооружений. По словам экс-посла, Берлин должен сыграть решающую роль в украинском конфликте. Пользователи соцсети позицию дипломата не поддержали.

"Мельник, ваше мнение нежелательно и никто не хочет вас слушать. Вы просто невыносимы и некомпетентны. Германия никогда не поддержит неонациста и фаната Бандеры", утверждает, в частности, Volker Steeg.

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"Шольц ничего вам не должен. С таким тоном, как вы требуете, нужно ещё хорошенько подумать о дальнейшей поддержке Украины", — возмущается Ulrike Stroemsnes.

"Германия не обязана поставлять оружие", — делится мнением Marie-Luise Rösler.

"Германия ничего не должна, клоун", вторит ей baeckie.

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"Помимо американских танков, британских танков, танков Франции и так далее", вступает в эту дискуссию Darkheyr.

"Вы так у всех выпрашиваете?" задаётся вопросом Johannes Lichdi.

"Почему мы должны это делать? Это не наша война. Война должна закончиться немедленно. Это то, за что каждый должен бороться. Сядьте за стол и заключите союз", выдвигает требование yasemin.

Ранее Лайф сообщал о том, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для налаживания скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Юлия Коновалова

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