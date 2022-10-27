"Принести лопух или пенёк": Губерниев посмеялся над забывшими о победах "Химками"
Губерниев о приглашении "Химками" священника: Можно принести в раздевалку пенёк
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку решению подмосковных "Химок" пригласить в команду православного священника.
"Россия — многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов "Химок". Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в "Химках" ещё есть язычники. Тут можно принести пенёк в раздевалку или лопух. В общем и целом, тут нужно разбираться", — сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".
Как писал Лайф, футбольный клуб "Химки" на прошлой неделе пригласил священника после 13 проигранных матчей подряд. Батюшка благословил спортсменов на победу, освятил футбольное поле, раздевалки и пожелал парням удачи. Однако даже это не смогло спасти футболистов от нового поражения. В 14-м туре РПЛ "Спартак" обыграл "Химки" со счётом 5:0. Клуб не побеждает во всех турнирах вот уже 14 матчей, последний раз "Химки" праздновали успех в начале августа, победив на выезде московское "Торпедо".
ТАСС / Сергей Бобылев