"Принести лопух или пенёк": Губерниев посмеялся над забывшими о победах "Химками"

"Россия — многоконфессиональная страна. Нужно смотреть, какое вероисповедание у футболистов "Химок". Все ли там православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в "Химках" ещё есть язычники. Тут можно принести пенёк в раздевалку или лопух. В общем и целом, тут нужно разбираться", — сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".