Вашингтон не увидел у России намерений применить "грязную бомбу"
Белый дом: У США нет данных о подготовке России к запуску "грязной бомбы"
Вашингтон не видит подтверждений того, чтобы Россия планирует применить "грязную бомбу". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в американском совете национальной безопасности Джон Кёрби.
"Мы не видели свидетельств того, чтобы Россия готовилась к применению "грязной бомбы", — сказал на брифинге американский чиновник, слова которого приводит РИА "Новости".
Кёрби не отрицает, что США продолжают внимательно, "насколько возможно", следить за ситуацией. Он подчеркнул также, что Вашингтон считает не соответствующими действительности утверждения Москвы о готовящемся применении этого вида оружия Киевом.
Ранее стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
ТАСС / АР / Susan Walsh