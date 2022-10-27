Вашингтон не увидел у России намерений применить "грязную бомбу"

Вашингтон не видит подтверждений того, чтобы Россия планирует применить "грязную бомбу". Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в американском совете национальной безопасности Джон Кёрби.

"Мы не видели свидетельств того, чтобы Россия готовилась к применению "грязной бомбы", — сказал на брифинге американский чиновник, слова которого приводит РИА "Новости".