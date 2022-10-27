Москва назвала условие, при котором спутники США станут целями для удара

США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооружённых конфликтах. При этом американские коммерческие спутники в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом заявил замглавы российской делегации, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН российский дипломат указал на опасную тенденцию, отчётливо проявившуюся в ходе украинского кризиса.

"Речь идёт о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах", — сказал Воронцов.

Дипломат предупредил, что "квазигражданская инфраструктура" может оказаться законной целью для ответного удара.