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26 октября, 23:38

Москва назвала условие, при котором спутники США станут целями для удара

МИД России: Вашингтон в военных целях задействует гражданскую инфраструктуру в космосе

США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооружённых конфликтах. При этом американские коммерческие спутники в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом заявил замглавы российской делегации, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН российский дипломат указал на опасную тенденцию, отчётливо проявившуюся в ходе украинского кризиса.

"Речь идёт о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах", — сказал Воронцов.

Дипломат объяснил, как США усилили опасения по "грязной бомбе"

Дипломат объяснил, как США усилили опасения по "грязной бомбе"

Дипломат предупредил, что "квазигражданская инфраструктура" может оказаться законной целью для ответного удара.

Ранее, напомним, Минобороны США провело успешные испытания ряда компонентов гиперзвукового оружия. Была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, усовершенствованных материалов, устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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