Вашингтон задумался о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Блумберг: США собираются смягчить условия потолка цен на российскую нефть
Администрация США изучает варианты по смягчению порога ограничения цены на нефть из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
"Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", — информирует агентство.
США и Евросоюз, вероятно, найдут более гибкое верхнее значение цены на российскую нефть, отмечается в публикации. Также, по данным источника, только страны "Большой семёрки" и Австралия поддержали ограничения.
Ранее Лайф писал, что Запад столкнулся с неожиданным эффектом для Москвы от потолка цен на нефть. В частности, австралийское издание The Conversation заявило, что санкции в отношении России не снижают, а только повышают доходы Москвы.
ТАСС / Егор Алеев