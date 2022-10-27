Вашингтон задумался о пересмотре потолка цен на российскую нефть

Администрация США изучает варианты по смягчению порога ограничения цены на нефть из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

"Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", — информирует агентство.

США и Евросоюз, вероятно, найдут более гибкое верхнее значение цены на российскую нефть, отмечается в публикации. Также, по данным источника, только страны "Большой семёрки" и Австралия поддержали ограничения.