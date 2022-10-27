Байдена высмеяли за высказывание о людях неевропейской внешности

Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов, об этом сообщает Fox News.

Издание напоминает, в ходе выступления 26 октября, посвященного борьбе с инфляцией и снижении расходов для семей, Байден заявил о намерении своей администрации устранить "ненужные сборы" со стороны авиакомпаний. Они, по утверждению американского лидера, усложняют жизнь американцев, в частности малообеспеченных семей и людей неевропейской внешности.

"Ненужными сборами" президент назвал дополнительную стоимость более просторных мест в самолёте, а именно "расстояние в шесть дюймов между двумя сиденьями". Консерваторы в Twitter сочли смешным заявление Байдена о том, что дорогие места в самолётах — проявление расизма.

"Дела у демократов идут плохо, но изменит ли ситуацию сообщение о том, что авиакомпании взимают дополнительную плату за большее пространство для ног, что вредит меньшинствам?", — отреагировал в Twitter журналист Daily Wire Фрэнк Флеминг.

"Это шутка?", — задал, в свою очередь, вопрос бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Себастьян Горка.