Байдена высмеяли за высказывание о людях неевропейской внешности
Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов, об этом сообщает Fox News.
Издание напоминает, в ходе выступления 26 октября, посвященного борьбе с инфляцией и снижении расходов для семей, Байден заявил о намерении своей администрации устранить "ненужные сборы" со стороны авиакомпаний. Они, по утверждению американского лидера, усложняют жизнь американцев, в частности малообеспеченных семей и людей неевропейской внешности.
"Ненужными сборами" президент назвал дополнительную стоимость более просторных мест в самолёте, а именно "расстояние в шесть дюймов между двумя сиденьями". Консерваторы в Twitter сочли смешным заявление Байдена о том, что дорогие места в самолётах — проявление расизма.
"Дела у демократов идут плохо, но изменит ли ситуацию сообщение о том, что авиакомпании взимают дополнительную плату за большее пространство для ног, что вредит меньшинствам?", — отреагировал в Twitter журналист Daily Wire Фрэнк Флеминг.
"Это шутка?", — задал, в свою очередь, вопрос бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Себастьян Горка.
Ранее Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат. Президент США заявил, что поправки в законе "О снижении инфляции" предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".
ТАСС / picture alliance / Consolidated / Yuri Gripas