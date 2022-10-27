Шеф ЦРУ тайно съездил на Украину

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс в октябре побывал на Украине и провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN. Телеканал утверждает, что шеф американского разведывательного ведомства встретился в Киеве и с другими госслужащими.

"Директор ЦРУ Билл Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими", — сообщает СМИ.

Источники CNN сообщают, что темой разговоров Бёрнса на Украине была дальнейшая поддержка киевских властей со стороны Вашингтона. Как сообщил собеседник телеканала, глава ЦРУ США предоставлять помощь Украине, в том числе — продолжать обмениваться разведывательной информацией.