Снег, метель и дождь: Гидрометцентр предупредил россиян о сильных осадках

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильные дожди в Калужской, Воронежской, Ростовской областях, в Краснодарском крае и Крыму. А в Ненецком автономном округе и Республике Коми будут сильные метели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если говорить о самом неблагоприятном, то в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер до 20–22 м/с ближайшие два дня. Заметные дожди, сильные, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях. В Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае они будут ещё интенсивнее", — приводит слова метеоролога ТАСС.

В Республике Коми, по словам Вильфанда, в четверг ожидается сильный снег, гололёд, метель с ветром до 15–18 м/с, а Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню накроют сильные осадки 27 и 28 октября.