Украинские силовики не отпустили 11 пленных из ДНР в последний момент
Сержант Шалыгин: Украина в последний момент не отпустила 11 пленных в ЛНР
Украинские силовики в последний момент не отпустили 11 из 48 пленных из Народной милиции ДНР, которых уже везли в автобусе на обмен. Это произошло 17 октября, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин.
"Вечером зашёл старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну, и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен", — поделился сержант в беседе с РИА "Новости".
Утром, по словам военного, силовики посадили в автобус 48 человек из списка, при этом у них были завязаны глаза. Ехали долго, затем в остановившийся автобус зашёл человек и объявил, что 11 человек из 48 не поедут дальше, так как их не будут менять.
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Сержант добавил, что перед обменом украинские боевики угрожали пленным.
Ранее старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Виталий Катранич рассказал, что украинские военные во время нахождения в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который из-за этого возмущался.
ТАСС / Валерий Шарифулин