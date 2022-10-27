Украинские силовики не отпустили 11 пленных из ДНР в последний момент

Украинские силовики в последний момент не отпустили 11 из 48 пленных из Народной милиции ДНР, которых уже везли в автобусе на обмен. Это произошло 17 октября, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин.

"Вечером зашёл старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну, и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен", — поделился сержант в беседе с РИА "Новости".

Утром, по словам военного, силовики посадили в автобус 48 человек из списка, при этом у них были завязаны глаза. Ехали долго, затем в остановившийся автобус зашёл человек и объявил, что 11 человек из 48 не поедут дальше, так как их не будут менять.

Сержант добавил, что перед обменом украинские боевики угрожали пленным.