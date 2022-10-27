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27 октября, 02:53

"Путин принял запрос": В США рассказали, как президент России разрушил притязания Вашингтона на Крым

Экс-работник Белого дома Робертс: Путин разрушил план США лишить Россию доступа к морям

Российский президент Владимир Путин смог предотвратить план Вашингтона по лишению страны выхода к Чёрному и Средиземному морю. Такое мнение высказал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Чиновник на своём сайте напомнил, что Москва до 2014 года арендовала на полуострове военно-морские базы. Президент Путин, по мнению Робертса, предвидел опасность, которая угрожала интересам России после госпереворота в Киеве.

"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Чёрному морю и через него к Средиземному морю", — полагает экс-сотрудник Белого дома.

Бывший американский госслужащий убеждён, что президент принял верное решение, когда согласился принять в состав России Крым и Севастополь после прошедших там референдумов. Робертс напомнил, что 97% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ, а Путин, по его словам, "принял запрос полуострова".

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России

Ранее, напомним, обозреватель издания The New Yorker Дэн Колдуэлл заявил, что Запад мог предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России.

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Kremlin.ru

Дмитрий Алексиевич

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