Российский президент Владимир Путин смог предотвратить план Вашингтона по лишению страны выхода к Чёрному и Средиземному морю. Такое мнение высказал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Чиновник на своём сайте напомнил, что Москва до 2014 года арендовала на полуострове военно-морские базы. Президент Путин, по мнению Робертса, предвидел опасность, которая угрожала интересам России после госпереворота в Киеве.

"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Чёрному морю и через него к Средиземному морю", — полагает экс-сотрудник Белого дома.

Бывший американский госслужащий убеждён, что президент принял верное решение, когда согласился принять в состав России Крым и Севастополь после прошедших там референдумов. Робертс напомнил, что 97% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ, а Путин, по его словам, "принял запрос полуострова".